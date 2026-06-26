Вестник Кавказа

США и Иран контактируют по судоходству в Ормузе, но не согласуют действия - СМИ

США и Иран контактируют по судоходству в Ормузе, но не согласуют действия - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заявленная Джей Ди Вэнсом линия связи США-Иран по Ормузскому проливу действительно работает, но не используется для сотрудничества двух стран по обеспечению безопасности судоходства в проливе – она задействуется лишь при необходимости решения политических, а не практических вопросов.

Иранские СМИ выяснили сущность канала связи, созданного между США и Ираном для взаимодействия по судоходству в Ормузском проливе. Высокопоставленные источники в сфере безопасности пояснили, что канал имеет стратегический политический характер и не используется для ежедневной практической работы по пропуску кораблей из Персидского залива в открытое море.

Напомним, два дня назад вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что между Вашингтоном и Тегераном установлена постоянная связь для координации действий в Ормузском проливе. Днем позже Корпус стражей Исламской революции опроверг какие-либо контакты с американской стороной по судоходству в Ормузе.

Таким образом, канал связи с США у Ирана есть, однако координации, заявленной Вэнсом, все же не осуществляется, передает Press TV. Более того, Тегеран не планирует сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе.

"Источник в сфере безопасности, подтвердив первоначальное сообщение об установлении канала связи между Ираном и Соединенными Штатами в Ормузском проливе, сообщил, что эта линия является политическим каналом связи и не включает в себя прямые контакты с вооруженными силами Исламской Республики"

– Press TV

Тот же источник обратил внимание, что выход из Персидского пролива в открытое море должен совершаться исключительно по маршрутам, выбираемым КСИР для гарантии безопасности судоходства.

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