ОАЭ восстановили торговые контакты с Ираном

За состоявшимися накануне телефонными переговорами глав МИД Ирана и ОАЭ сегодня последовали первые послевоенные сделки между компаниями двух стран – Тегеран и Абу-Даби постепенно нормализуют отношения, испорченные атаками КСИР на военные и гражданские объекты в Эмиратах.

Иранские СМИ проинформировали сегодня о решении руководства Объединенных Арабских Эмиратов восстановить торговлю с Исламской Республикой Иран, прерванную из-за атак Корпуса стражей Исламской революции на объекты в ОАЭ в самом начале иранской войны.

Первые сделки послевоенного периода между компаниями Ирана и ОАЭ уже совершены, взаимодействие ведется через порт Джебель-Али (эмират Дубай, юг Персидского залива).

"Заместитель по торговым услугам Организации развития торговли Ирана сообщил о возобновлении торговых взаимоотношений между Ираном и ОАЭ через порт Джебель-Али"

– IRNA

В сообщениях иранских СМИ подчеркивается, что Джебель-Али – ключевой логистический объект, через который Иран торгует с компаниями из ОАЭ.

Напомним, что накануне состоялись телефонные переговоры между главами МИД двух стран, Аббасом Аракчи и шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Министры обсуждали нормализацию ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование иранского конфликта.