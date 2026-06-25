Главы МИД ОАЭ и Ирана провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор между главой МИД ОАЭ и его иранским коллегой, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе и меморандум между США и ИРИ.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ.

Стороны в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в ближневосточном регионе в свете подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Глава МИД ОАЭ также подчеркнул важность полного соблюдения пунктов соглашения для мира на Ближнем Востоке.

"Серьезная дипломатия и ответственный диалог являются оптимальным путем для урегулирования всех региональных и международных кризисов"

— Абдалла бен Заид Аль Нахайян

Отмечается, что разговор глав МИД ОАЭ и Ирана стал первым с момента начала конфликта в Персидском заливе.