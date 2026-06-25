США, ОАЭ и Израиль обсудили углубление технологического сотрудничества

США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль провели консультации по технологическому партнерству в рамках формата Pax Silica, рассказал замгоссекретаря США Джейкоб Хелберг.
"Сегодня США, Израиль и ОАЭ провели первые трехсторонние экономические переговоры на площадке второго саммита Pax Silica. Pax Silica демонстрирует, что общие цепочки поставок создают общую экономическую безопасность"
– Джейкоб Хелберг
Отметим, что формат сотрудничества Pax Silica предполагает создание технологических цепочек поставок полупроводников, полезных ископаемых, энергоносителей и ИИ-технологий. Инициативу поддерживают страны ЕС, Великобритания, Индия, Япония и другие государства, ориентированные на производство технологичных продуктов.