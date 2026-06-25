Вестник Кавказа

США, ОАЭ и Израиль обсудили углубление технологического сотрудничества

Флаги США и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон, Тель-Авив и Абу-Даби продвигают формат Pax Silica, направленный на поставки ресурсов для технологического производства.

США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль провели консультации по технологическому партнерству в рамках формата Pax Silica, рассказал замгоссекретаря США Джейкоб Хелберг.

"Сегодня США, Израиль и ОАЭ провели первые трехсторонние экономические переговоры на площадке второго саммита Pax Silica. Pax Silica демонстрирует, что общие цепочки поставок создают общую экономическую безопасность"

– Джейкоб Хелберг

Отметим, что формат сотрудничества Pax Silica предполагает создание технологических цепочек поставок полупроводников, полезных ископаемых, энергоносителей и ИИ-технологий. Инициативу поддерживают страны ЕС, Великобритания, Индия, Япония и другие государства, ориентированные на производство технологичных продуктов.

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