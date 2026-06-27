Узбекистан и США договорились о развитии торговли

Ташкент и Вашингтон договорились о взаимном снижении тарифов. Стороны также продолжат диалог по вопросу вступления Узбекистана в ВТО.

Узбекистан и США согласовали договоренности о развитии торговли двух стран. Соглашение было оформлено спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам ВТО Азизбеком Уруновым и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Стороны обсудили торговлю и инвестиции.

"В ходе встреч стороны обсудили возможности дальнейшей интенсификации и расширения двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества. В соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами двух стран, стороны в течение последнего года вели интенсивные переговоры по соглашению о торговле и инвестициям"

– Азизбек Урунов

Согласно документам, стороны дали "зеленый свет" взаимной торговле, ослабив тарифы. Ташкент готов ввести благоприятный тарифный режим для ряда американских товаров, Вашингтон также настроен придерживаться умеренных тарифов и не вводить дополнительных ограничений.

Стороны также достигли договоренностей о продолжении консультаций по более обширному рамочному соглашению, а также по вопросу вступления Узбекистана в ВТО.