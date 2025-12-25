Вестник Кавказа

В Ташкенте будут готовить специалистов по атомной энергетике

В Ташкенте будут готовить специалистов по атомной энергетике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Московский Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в скором времени откроет в Ташкенте региональный центр подготовки специалистов по атомной энергетике, он обеспечит атомную отрасль страны квалифицированными кадрами.

В столице Узбекистана Ташкенте на базе Ташкентского филиала Московского Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в скором времени заработает Региональный центр знаний и навыков в области атомной энергетики, который будет готовить кадры для ядерной программы Узбекистана и стран Центральной Азии. 

Главная задача, которая ставится перед новым центром – подготовка высококвалифицированных специалистов для реализации ядерно-энергетической программы Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Работе с мирным атомом в стенах центра будут обучаться молодые перспективные сотрудники, а также повышать квалификацию специалисты, уже имеющие опыт работы в сфере ядерной энергетики. Они будут проводить научные исследования и прикладные разработки, а также развивать сотрудничество с ведущими зарубежными университетами и научными организациями.

Центр станет площадкой для регионального сотрудничества: он будет организовывать международные проекты, семинары и программы обмена для специалистов из стран Центральной Азии. Они смогут проходить здесь обучение и практические занятия, в том числе на современных симуляторах оборудования атомных электростанций, говорится в сообщении.

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