В "Узатоме" назвали главные условия начала строительства АЭС

Еще до начала возведения первой АЭС в Джизакской области Узбекистана специалисты "Узатома" тщательно изучат все возможные факторы ее воздействия на экологию и безопасность, после чего будет принято окончательное решение.

Узбекистан откажется от строительства своей первой атомной электростанции (АЭС), если у агентства "Узатом" возникнут любые сомнения в ее безопасности для здоровья населения или окружающей среды, заявил в ходе общественных слушаний по проекту глава агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.

"С самого первого дня мы поставили перед собой четкое требование: если возникнут сомнения в вопросах безопасности, экологии или здоровья человека, проект не будет реализован"

- Азим Ахмедхаджаев

Масштабные инженерные исследования, охватывающие все ключевые факторы риска, ведутся в стране с 2019 года: детально изучены экология территории, ее сейсмические условия и водные ресурсы, а также климатические факторы и условия проживания населения, отметил чиновник, передает Podrobno.uz.

К этим работам привлекались национальные и международные эксперты, представители "Узатома" проводили соцопросы жителей населенных пунктов Фаришского района Джизакской области, однако пока никаких запрещающих факторов для ее строительства они не выявили.

Что касается самой площадки для строительства уникальной АЭС, она детально изучена и соответствует всем нормам безопасности, отметили и специалисты, исследовавшие воздействия будущей АЭС на окружающую среду.

Напомним, ранее мы писали о том, что первая уникальная АЭС, которую построят в Джизакской области страны, будет совмещать в себе модульные реакторы как малой, так и большой мощности. Согласно проекту, площадь АЭС составит 525 га, на ней разместятся два реактора ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт, а также два малых модульных реактора РИТМ-200Н общей мощностью 110 МВт. Все реакторы относятся к поколению 3+, что свидетельствует об их максимальной безопасности и эффективности.