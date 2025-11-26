Узбекистан берет курс на "зеленые" реформы

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит средства на "зеленые" реформы в Узбекистане, которая позволит стране перейти к экологичной и устойчивой рыночной экономике, ориентированной на рынок.

Правительство Узбекистана заключило соглашение о выделении $500 млн с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), на которые в стране будет внедряться Программа по переходу к устойчивой "зеленой" рыночной экономике, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Это позволит ускорить преобразования, направленные на переход Узбекистана к более экологичной, устойчивой и ориентированной на рынок модели развития: она предусматривает поддержку низкоуглеродного роста, повышение эффективности работы государственных структур и противостояние страны климатическим угрозам, передает Trend.

Также программа включает повышение прозрачности управления в энергетическом секторе и государственных компаниях и совершенствование стандартов госзакупок, которые будут контролироваться через систему мониторинга. Это позволит привлекать в экономику больше частных инвестиций.

Программа внедряется в партнерстве со Всемирным банком, она соответствует Стратегии перехода Узбекистана к "зеленой" экономике до 2030 года, говорится в сообщении.