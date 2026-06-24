Поиски пропавшего на реке туриста продолжаются 11 день в Карачаево-Черкесии

Полторы недели назад во время сплава на реке в КЧР пропал турист. В его поисках задействовали кинологический расчет

В Карачаево-Черкесии подключили кинологический расчет к поискам туриста, пропавшего 19 июня во время сплава по реке. Об этом информирует Главное управление МЧС России по республике.

"В Карачаевском районе продолжаются поиски туриста. Обследованы наиболее сложные участки рек Учкулан и Кубань. Общая протяженность пройденного маршрута составила более 150 км. Сегодня к поискам привлечен кинологический расчет Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им В. М. Дзераева"

– ГУ МЧС РФ по КЧР

В ведомстве поведали, что настоящее время обследуется прибрежная территория, русла рек и прилегающие участки местности.

В поисках участвуют 22 человек. Задействованы 3 единицы техники и 2 плавсредства.

Напомним, катамаран с двумя туристами из Москвы опрокинулся на горной реке Учкулан 19 июня. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из реки, а второго унесло течением.