Эрдоган: Бакинский конгресс освещает путь Турции

Президент Турции направил послание участникам открытия Недели тюркского мира в Баку, в котором отметил: страна продолжает углублять деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества.

Турция продолжает углублять деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества, вдохновляясь девизом выдающегося мыслителя Исмаила Гаспринского "Единство в языке, мысли и деле", - говорится в послании президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана направленном участникам церемонии открытия Недели тюркского мира, проходящей в Баку по случаю 100-летия Первого тюркологического конгресса.

В своем обращении Эрдоган отметил: сто лет назад представители интеллектуальной элиты из разных регионов тюркского мира собрались в Баку, чтобы на основе позитивных наук укрепить общее историческое и цивилизационное сознание, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Сохранять, укреплять и передавать будущим поколениям этот идеал, оставленный нам Бакинским конгрессом, - наша общая ответственность во всех уголках нашего духовного пространства. Именно поэтому мы с каждым днем углубляем и расширяем деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Участники Первого тюркологического конгресса показали дальновидность и стратегическое видение, заложив основу научных исследований, которые сохраняют свою актуальность и сегодня. Для Турции оно и сегодня как маяк, освещающий ее путь, подчеркнул турецкий лидер.

Турция стремится к тому, чтобы тюркский мир бережно сохранял свою общую историю, язык и культуру и, опираясь на силу древнего наследия, построил Турецкий век, заявил президент, отметив: страна прилагает все усилия, чтобы саммит Организации тюркских государств, который пройдет осенью в Анкаре, стал важной вехой на пути к дальнейшей интеграции тюркского мира.

Эрдоган подчеркнул, что проведение этого мероприятия, как и Первого тюркологического конгресса, именно в Баку не является случайностью.

Турецкий лидер в своем обращении отметил: Азербайджан, как один из самых последовательных сторонников единства и солидарности тюркского мира, и сегодня продолжает вносить вклад в достижение общих целей тюркских государств, поблагодарив все государственные учреждения и организации братского Азербайджана, принимавшие участие в подготовке мероприятия и пожелав, чтобы единство, сплоченность и братство тюркского мира сохранялись всегда.