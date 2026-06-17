В Израиле будут судить шпионившего в пользу Ирана американца

Правоохранители Израиля задержали молодого американца, который делал фотографии важных объектов и отправлял их иранскому агенту.

В Израиле арестовали 20-летнего гражданина США, который, по версии следствия, шпионил в пользу Ирана, передают СМИ.

Американец был задержан силовиками 9 июня. Правоохранители утверждают, что он контактировал с агентом, который работает на Тегеран.

По данным следствия, молодой человек в течение нескольких месяцев фиксировал на камеру стратегические объекты на территории Израиля. За выполнение заданий подозреваемому переводили вознаграждение, которое могло составлять несколько сотен долларов.

Гособвинение добивается ареста американца на протяжении всего времени судебного разбирательства.