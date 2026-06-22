Делегация Ирана посетит Катар — МИД страны

Во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики заявили, что иранская делегация направится в Катар для консультаций по вопросам реализации ирано-американского меморандума.

Делегация ИРИ поедет в Катар для обсуждения условий урегулирования с Соединенными Штатами, такое заявление сделалал официальный представитель МИД Республики Эсмаил Багаи.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.

По его словам, представители Ирана обсудят с катарскими коллегами обязательства США по 10 и 11 пунктам меморандума — о экспорте иранской нефти и о разморозке иранских активов.

"В настоящее время осуществляется мониторинг выполнения данных обязательств. В этой связи уже на текущей неделе в Доху будет направлена экспертная делегация Исламской Республики Иран"

— Эсмаил Багаи

Тем не менее, подчеркнул он, никакие переговоры или встречи с американской делегацией, которая тоже будет в это время в Катаре, не запланированы.

По его словам, эти визиты просто совпали по времени.