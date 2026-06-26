Синоптики рассказали о температуре воды на южных курортах

В Гидрометцентре России рассказали, на сколько прогрелось море на курортах Краснодарского края и Крыма.

Температура воды на российских курортах достигла от +18 до +26 градусов, сообщили специалисты Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что наиболее теплое море на сегодняшний день на курортах Краснодарского края.

В частности, на черноморском побережье: в Геленджике - +24, в Туапсе и Сочи – +25. На Азовском море (Ейск) вода прогрелась до +26.

На курортах Крыма море более прохладное, отмечают синоптики. До +18 градусов в районе Феодосии, +20 – в Алуште, +22 в Ялте.