Вестник Кавказа

Синоптики рассказали о температуре воды на южных курортах

Синоптики рассказали о температуре воды на южных курортах
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Гидрометцентре России рассказали, на сколько прогрелось море на курортах Краснодарского края и Крыма.

Температура воды на российских курортах достигла от +18 до +26 градусов, сообщили специалисты Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что наиболее теплое море на сегодняшний день на курортах Краснодарского края.

В частности, на черноморском побережье: в Геленджике - +24, в Туапсе и Сочи – +25. На Азовском море (Ейск) вода прогрелась до +26.

На курортах Крыма море более прохладное, отмечают синоптики. До +18 градусов в районе Феодосии, +20 – в Алуште, +22 в Ялте.

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