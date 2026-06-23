Ейск опередил Сочи по прогреву воды в море

Море на южных курортах России стало еще теплее: в Ейске вода достигла 26 градусов, в Сочи – 25 градусов, поделились в Гидрометцентре.

На конец июля самое теплое море в России можно найти на кубанских курортах – в Сочи и Ейске, следует из сообщения ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет ТАСС.

"В морях - в Феодосии - 19, в Калининграде - 20, в Ялте, Анапе и Евпатории - 22, в Туапсе и Геленджике - 24, в Сочи - 25, в Ейске - 26 градусов"

– Марина Макарова

Отметим, что Сочи находится на Черном море, Ейск – на Азовском море, которое традиционно прогревается быстро из-за небольшой глубины.