Суд в Дагестане взыскал с "Дагнефти" 14,2 млн рублей за ущерб экологии

Более 14 млн рублей взыскал суд в Дагестане с нефтедобывающего предприятия АО "Дагнефть" за ущерб экологии, причиненный в результате разлива нефтепродуктов.

В Дагестане Ногайский районный суд взыскал с АО "Дагнефть" 14,2 млн рублей в качестве возмещения причиненного окружающей среде вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Причиной разбирательства стал разлив из-за порыва трубы на нефтепроводе, который привел к загрязнению участка сельхозназначения площадью около 0,3 га в Ногайском районе. Представитель компании в суде не оспаривал факт загрязнения, но не согласился с суммой взыскания. Суд признал расчет ущерба обоснованным.

По данным "СПАРК-Интерфакс", АО "Дагнефть" зарегистрировано в Южно-Сухокумске в 1994 году и занимается добычей нефти. Управляющей компанией выступает ООО "ЦГК Холдинг", а выручка предприятия за 2025 год составила 1,59 млрд рублей при убытке в 1 млрд рублей.