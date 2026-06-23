Пашинян рассказал послам стран ЕС о перспективах отношений Еревана и Брюсселя

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с послами стран Евросоюза. В ходе нее глава армянского правительства поведал дипломатам о том, как планируется развивать партнерство с ЕС.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выступил в ходе встречи с послами стран Евросоюза, которая состоялась в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба Кабмина Армении.

На встрече глава правительства РА рассказал европейским дипломатам о планах по дальнейшему углублению партнерских отношений между Арменией и ЕС.

В целом в повестку переговоров вошли такие темы, как упрочение верховенства закона, сотрудничество в области экономики, развитие инфраструктуры, работа над энергетической устойчивостью и региональной стабильностью.

На встрече также было обращено особое внимание на значение, которое имеет развитие политического диалога на высоком уровне и углубление взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес.