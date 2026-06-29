Иран и Оман обсуждают пошлины за проход по Ормузскому проливу

Контролирующие Ормузский пролив Иран и Оман ведут работу над проектом пошлин для судов, которые проходят через пролив.

Тегеран и Маскат ведут консультации по вопросу пошлин за проход судов по Ормузскому проливу, передает The New York Times (NYT).

"По словам иранского чиновника и четырех дипломатов, Иран и союзный США Оман, несмотря на возражения Вашингтона, составляют планы по сбору денег с судов, следующих через Ормузский пролив"

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Отметим, что подобная инициатива обсуждается между странами впервые, до иранской войны, начавшейся в конце февраля прошлого года, пошлины не взимались.

Сообщается, что Оман направил в Белый дом содержание предложений, США намерены провести переговоры по этому вопросу с Маскатом.

Отмечается, что стороны расходятся в вопросе обязательности выплат. Если Тегеран настаивает на обязательных выплатах, то Маскат занимает более компромиссную позицию и настаивает на добровольном характере.