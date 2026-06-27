Вашингтон и Тегеран продолжают консультации на техническом уровне – Майк Уолтц

Майк Уолтц: Иран и США продолжают технические переговоры по иранскому ядерному вопросу. Трамп нацелен на дипломатию, однако готов и к другим сценариям.

Переговоры США и Ирана продолжаются в техническом формате, стороны обсуждают различные вопросы, связанные с ядерной проблемой ИРИ, рассказал постпред при ООН Майк Уолтц.

"Обсуждения продолжаются, в частности на техническом уровне, о допуске инспекторов, снижении уровня обогащения [урана] и других аспектах, которые нацелены на обеспечение того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерного оружия"

– Майк Уолтц

Лидер США Дональд Трамп, по словам Уолтца, нацелен на дипломатическое решение вопроса, однако президент Соединенных Штатов готов в любой момент оказать воздействие на Тегеран иными способами.