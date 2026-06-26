Россия увеличила срок безвизового пребывания дальнобойщиков из СНГ и Грузии

Водители международных рейсов из стран СНГ и Грузии с 30 июня получили право легально находиться на территории Российской Федерации до 180 дней без получения виз.

Дальнобойщики из стран СНГ и Грузии с 30 июня 2026 года могут находиться на территории России до 180 дней. Об этом говорится в официальном постановлении правительства РФ от 27 апреля 2026 года.

Обязательным условием для использования данной нормы является подача электронного заявления о целях въезда и пребывания. Документ необходимо направить через мобильное приложение портала госуслуг (RuID), прикрепив к нему копии паспорта и подтверждения статуса водителя международных перевозок.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточняла, что новые правила введены для обеспечения бесперебойных международных рейсов. Данная мера также призвана существенно упростить логистические процессы транспортных компаний.