Грузия наращивает валютные резервы благодаря туристам

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Валютные резервы Грузии достигли 7 млрд дол. - беспрецедентная цифра за всю историю. Для небольшой страны, не обладающей сырьевыми ресурсами, это значительная сумма, если иметь в виду общий объем экономики. Расскажем, какую роль в этом сыграл туризм и почему Грузия хочет хранить валютные резервы в Китае, а не в США.

Валютные резервы, госбюджет и ВВП Грузии

Госбюджет Грузии на 2026 год —$13,438 млрд

ВВП — $42,267 млрд. ВВП на душу населения в минувшем году впервые превысил $10 тыс., тогда как три года назад он составлял $7 тыс.

В соответствии с Метрикой ARA, принятой в мире для оценки достаточности золотовалютных резервов, показатель Грузии составляет 114,8% от нормы.

С января по май 2026 года Нацбанк Грузии (НБГ) купил $833 млн на валютном рынке. К концу года эта сумма вырастет еще более значительно.

Доля золота в резервах составляет 14,9% (1043,2 млн. в долларовом эквиваленте).

Как туризм способствовал росту финансовых резервов?

Туризм – главная индустрия Грузии и основной источник валютных поступлений. Не случайно пост министра экономики и устойчивого развития занимает Мариам Квривишвили, которая раньше руководила Национальной администрацией туризма (НАТ).

В 2025 году доходы от туризма составили $4,7 млрд. В 2026-м – прогнозировали $4,9 млрд. Но этот прогноз пришлось скорректировать в сторону уменьшения из-за ситуации на Ближнем востоке, поскольку многие туристы из Израиля и арабских государств отказались от поездки в Грузию после начала боевых действий вокруг Ирана. Зато турпоток из России стабильно растет и к осени может превысить 1,6 млн.

В какой-то степени недостаток туристов из ближневосточных стран компенсируют гости из Азербайджана. Это стало возможным после возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами - азербайджано-грузинская сухопутная граница долгое время была закрыта из-за проблем с пандемией коронавируса.

Чем больше туристов, тем больше валюты, поэтому НБГ имеет получает возможность закупать доллары и евро, пополняя тем самым резервы, одновременно сдерживая чрезмерное укрепление национальной валюты, лари, поскольку оно может пойти во вред экономике.

Где хранятся валютные резервы Грузии?

НБГ хранит золотовалютные резервы не только в хранилище в пригороде Тбилиси, но также в надежных активах и финансовых инстанциях по всему миру: американское казначейство (львиная доля резервов хранится именно в США), а также Банк Канады, Европейский инвестиционный банк, Японский банк, Азиатский банк развития, банки Франкфурта, Дюссельдорфа, Нидерландов.

Руководитель НБГ Натия Турнава ведет переговоры с Госбанком Китая о размещении части грузинских резервов в наиболее надежных китайских активах и финансовых организациях. Это делается для диверсификации размещения резервов в условиях турбулентности во взаимоотношениях между Вашингтоном и Тбилиси в связи с разногласиями по вопросу «демократической траектории» Грузии после начала антиправительственного движения оппозиции с 2024 года, разгона митингов и арестов участников акций протеста.