Война на Ближнем Востоке значительно повысила спрос на недвижимость в Грузии

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

На фоне событий вокруг Ирана в Грузии на 20% вырос спрос на несельскохозяйственную землю (участки, где можно построить дом), а также на жилье в Тбилиси и Батуми. Покупатели в основном арабы и израильтяне, поскольку теперь инвестиционные потоки переориентируются из Дубая и других ближневосточных центров на другие направления.

Гендиректор одной из самых успешных девелоперских компаний «Арки» Шио Хецуриани:

Если до сих пор мы пытались установить контакт с брокерскими и другими компаниями-партнерами в странах Персидского залива и в Израиле, то сейчас они сами почти ежедневно выходят на нас и просят сформировать инвестиционные пакеты для их клиентов

Что предлагают грузинские девелоперы в условиях растущего спроса?

Поскольку рынок недвижимости Грузии в течение всего нескольких недель вырос сразу на 20%, девелоперы предлагают правительству синхронизировать усилия частного сектора и государственных структур, чтобы воспользоваться выгодной конъюнктурой на рынке.

От государственных институтов ожидают

более активной работы по линии МИД и торговых представителей в целевых странах

дальнейшего упрощения банковских транзакций

регистрационных процедур

укрепления имиджа грузинского рынка недвижимости как надежного и стабильного.

Государственный реестр сообщает о неуклонном росте числа сделок, но отказывается назвать конкретные цифры. Согласно местному законодательству, отчеты публикуются только несколько месяцев спустя.

Впрочем, частные брокерские компании подтверждают, что цены на землю, квартиры и дома растут изо дня в день, особенно в Батуми, где много новостроек на продажу.

Ближневосточные и израильские инвесторы покупают недвижимость в Батуми не столько для проживания, сколько в качестве долгосрочной инвестиции - в расчете на туристическую привлекательность черноморского курорта и побережья Аджарии.

Сколько квартир продано в Батуми?

За последнее время число проданного первичного и вторичного жилья в столице Аджарии выросло на 19,7% по сравнению с первыми месяцами 2025 года. В течение двух месяцев в Батуми продано около 1500 квартир. Причем рынок первичного жилья в Батуми увеличился сразу на 33%, достигнув почти $100 млн. По меркам грузинского рынка это очень значительная сумма, тем более за столь короткий срок.

Несмотря на законодательный запрет на разглашение персональных данных, уже известно, что число иностранных покупателей превысило число местных. Эта тенденция была заметна и в прежние годы, но прежде среди покупателей превалировали россияне, а сейчас – выходцы с Ближнего Востока.

При этом средняя цена квадратного метра жилья увеличилась на 15%, достигнув $1400. Растут цены и на земельные участки под строительство - 20-25% год к году, в зависимости от региона и близости к морю.

Какие проблемы возникают при покупке недвижимости в Грузии?

В условиях растущего спроса усиливаются и негативные тенденции на рынке недвижимости. Земля под строительство вызывает настолько большой интерес у девелоперов и инвесторов, что некоторые из них не гнушаются использовать криминальные схемы.

Нередки случаи, когда недобросовестные чиновники муниципальных структур за взятки фальсифицируют документы, меняют статус земельного участка с сельскохозяйственного (оборот такой земли и строительство на ней полностью запрещено законом) на несельскохозяйственную, что позволяет владельцу продать землю в новом статусе.

Однако выборочная проверка со стороны правоохранительных органов может обнаружить подлог, и сделка будет аннулирована, тогда покупатель земли или инвестор потеряют свои вложения. Такие случаи уже были Аджарии, где несколько человек арестовано и ожидают суда.