Пятигорский "Машук" примет "Кавказский диалог - 2026"

В Пятигорске во всероссийском Центре знаний "Машук" вскоре пройдет научно-образовательная программа Фонда Горчакова "Кавказский диалог - 2026", которая соберет около 100 участников из 10 стран мира.

Во всероссийском Центре знаний "Машук" в Пятигорске готовят научно-образовательную программу Фонда Горчакова "Кавказский диалог - 2026", в которой примут участие около 100 человек из 10 стран мира, сообщил заместитель исполнительного директора Фонда Сергей Орлов.

"Площадка развивается в исключительно положительном ключе, потому что Пятигорск, как точка на карте, и Центр знаний "Машук" здесь играют важную роль в плане и логистики для всех экспертов из стран Южного Кавказа и России"

- Сергей Орлов

Пятигорск позволяет собрать на своей площадке большое число участников, которые действительно интересуются проблематикой развития международных отношений в регионе Южного Кавказа, Северного Кавказа и Закавказья, - поведал Орлов, передает ТАСС.

Традиционно в Машуке соберутся эксперты из Тбилиси, Баку, Еревана. Они обсудят тенденции трансформации региона и обсудят текущую проблематику, которую также формируют Иран, Турция, Индия, Китай и другие страны, добавил Орлов.