Китайские преподаватели осваивали русский язык в Центре знаний "Машук"

Преподаватели из Китая, преподающие русский язык в вузах Поднебесной, впервые прошли обучение в Центре знаний "Машук" в Пятигорске, где они смогли полностью погрузиться в языковую среду, культуру и традиции России.

Центр знаний "Машук" в Пятигорске завершил образовательную программу по изучению русского языка как иностранного для преподавателей из Китая, в которой впервые приняли участие педагоги и студенты ведущих вузов КНР и России, сообщили в пресс-службе Центра.

"2026−2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. В российскую часть плана основных событий вошли более 100 мероприятий, 3 из которых проводит Росмолодежь, в том числе образовательная программа на базе Центра знаний "Машук"

- руководитель Росмолодежи Григорий Гуров

Программа изначально строилась не только как площадка для повышения квалификации китайских специалистов, но и как пространство для их полного погружения в языковую среду, а также знакомства с историей, культурой и традициями России, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Организаторы обучения смогли предложить его участникам современные методики преподавания русского языка, а также познакомили их с цифровыми ресурсами для интерактивного обучения, что позволило сделать занятия более аутентичными и увлекательными. Китайские преподаватели с блеском освоили языковую среду и обменялись опытом с российскими коллегами.

Основу китайской делегации составили преподаватели Пекинского университета иностранных языков. Их обучение велось на основе Меморандума о взаимопонимании между Росмолодежью и университетом, подписанному в минувшем месяце в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай, говорится в сообщении.