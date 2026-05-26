Россия и Китай нарастили товарооборот почти на 23%

В январе-мае объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 22,9%, при этом китайские поставки в РФ возросли на 26,4%.

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае этого года вырос на 22,9% в годовом исчислении, до $109,5 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Более чем на четверть увеличились поставки товаров из КНР в РФ – плюс 26,4%, экспорт составил $49,17 млрд. Поставки в обратном направлении возросли на 20,2% и достигли $60,35 млрд.

Россия поставляет в Китай нефть, газ, уголь и другие товары, китайский экспорт более разнообразен, он включает гаджеты, автомобили, оборудование, детские игрушки и многое другое.

Напомним, РФ и КНР довели товарооборот до рекорда в 2024 году, тогда он превысил $244 млрд за год. В прошлом году взаимный товарооборот составил $228,1 млрд, то есть снизился на 6,9%.