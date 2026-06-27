Галузин: Участие России укрепит проект "Маршрута Трампа" в Армении

Полноценное участие России в реализации логистического проекта "Маршрут Трампа" на территории Армении значительно укрепит инициативу, сообщил Михаил Галузин.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин прокомментировал роль России в транспортном проекте "Маршрут Трампа". Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI.

Михаил Галузин напомнил, что армянские железные дороги находятся под управлением Южно-Кавказской железной дороги, выступающей дочерним предприятием РЖД, поэтому без присутствия Москвы перспективы логистической сети остаются под вопросом.

"Так что перспективы неоднозначные, и мы считаем, что от российского участия в этом проекте он бы только выиграл"

- Михаил Галузин

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что транзитный путь проходит через охраняемые российскими пограничниками участки и подчиняется правилам Евразийского экономического союза, что делает невозможным запуск дороги в обход соглашений с Москвой.

"Так или иначе, мнение России необходимо будет учитывать, мнение Евразийского экономического союза необходимо будет учитывать"

- Михаил Галузин

Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" берет начало с подписанной 8 августа 2025 года в Вашингтоне декларации о прокладке транспортной инфраструктуры между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном по армянской территории. Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 4 июня подписал рамочное соглашение по данному маршруту, отметив его готовность к ратификации.