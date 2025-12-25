Вестник Кавказа

Михаил Галузин подтвердил урегулирование всех вопросов о катастрофе лайнера AZAL

Михаил Галузин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Азербайджан достигли согласия относительно ситуации вокруг крушения лайнера AZAL. Все вопросы урегулированы, подтвердили в российском МИД.

Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с крушением лайнера  Embraer 190 авиакомпании AZAL в Актау. Подробности, относящиеся к частной жизни семей пострадавших, дипведомство не готово комментировать, заявил российского МИД Михаил Галузин. 

"Вы знаете, мы урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения азербайджанского авиалайнера. Но эти вопросы касаются, сами понимаете, конкретных людей, переживших тяжелую трагедию, переживших невосполнимую утрату. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы здесь вдаваться в подробности"

– Михаил Галузин 

Весной этого года стало известно, что Москва выплатит компенсации семьям погибшим при крушении самолета AZAL.

Напомним, что лайнер Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря 2024 года районе Актау в Казахстане. Погибли 38 человек, 29 выжили.

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