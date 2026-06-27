Вестник Кавказа

Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии и президент Казахстана заключили соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами. Подписание документа состоялось в Астане.

Между Грузией и Казахстаном заключено соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уточнила пресс-служба.

"Совместную декларацию, согласно которой отношения двух стран переходят на уровень стратегического партнерства, подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев"

– правительство Грузии

Соглашение подписано в казахстанской столице Астане в рамках официального визита Кобахидзе в страну.

Сообщается, что правительства двух стран также подписали меморандумы в сферах культуры, информационных технологий и туризма.

Кроме того, как сообщили в правительстве Грузии, Токаев наградил Кобахидзе орденом Дружбы I степени.

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