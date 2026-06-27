Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Между Грузией и Казахстаном заключено соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба грузинского правительства.
Документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уточнила пресс-служба.
"Совместную декларацию, согласно которой отношения двух стран переходят на уровень стратегического партнерства, подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев"
– правительство Грузии
Соглашение подписано в казахстанской столице Астане в рамках официального визита Кобахидзе в страну.
Сообщается, что правительства двух стран также подписали меморандумы в сферах культуры, информационных технологий и туризма.
Кроме того, как сообщили в правительстве Грузии, Токаев наградил Кобахидзе орденом Дружбы I степени.