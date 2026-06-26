Вестник Кавказа

Тбилиси и Астана договариваются о Среднем коридоре

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Мака Бочоришвили и Ермек Кошербаев обсудили расширение связей Тбилиси и Астаны. Стороны также затронули вопросы развития Среднего коридора.

Главы дипведомств Грузии и Казахстана Мака Бочоришвили и Ермек Кошербаев провели встречу. Стороны обсудили развитие отношений двух стран. 

Бочоришвили и Кошербаев отметили, что установление стратегического партнерства в ходе визита Ираклия Кобахидзе в Астану окажет значительное воздействие на диалог двух стран и сотрудничество в различных сферах. Главы дипведомств отметили важность поддержания контактов на высшем уровне. 

Стороны также сфокусировали внимание на торгово-экономических связях Тбилиси и Астаны. В этом контексте большое внимание было уделено вопросам функционирования Среднего коридора, который имеет важное значение для экономик двух стран.

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