Тбилиси и Астана договариваются о Среднем коридоре

Мака Бочоришвили и Ермек Кошербаев обсудили расширение связей Тбилиси и Астаны. Стороны также затронули вопросы развития Среднего коридора.

Главы дипведомств Грузии и Казахстана Мака Бочоришвили и Ермек Кошербаев провели встречу. Стороны обсудили развитие отношений двух стран.

Бочоришвили и Кошербаев отметили, что установление стратегического партнерства в ходе визита Ираклия Кобахидзе в Астану окажет значительное воздействие на диалог двух стран и сотрудничество в различных сферах. Главы дипведомств отметили важность поддержания контактов на высшем уровне.

Стороны также сфокусировали внимание на торгово-экономических связях Тбилиси и Астаны. В этом контексте большое внимание было уделено вопросам функционирования Среднего коридора, который имеет важное значение для экономик двух стран.