Вестник Кавказа

Грузия и Казахстан обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Главы правительств Грузии и Казахстана договорились расширять двустороннее партнерство в сфере торговли, инвестиций и логистики по итогам переговоров в Астане.

В Астане состоялась встреча премьер-министров Казахстана и Грузии Олжаса Бектенова и Ираклия Кобахидзе, посвященная развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия двух государств в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Объем взаимной торговли между Казахстаном и Грузией по итогам 2025 года составил $184,5 млн, а за январь–апрель текущего года товарооборот достиг $53 млн.

Олжас Бектенов отметил, что Казахстан рассматривает Грузию как важного стратегического партнера на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. В свою очередь Ираклий Кобахидзе подчеркнул наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения связей по всем направлениям.

На казахстанском рынке сегодня работают более 600 компаний с грузинским участием, еще 14 организаций зарегистрированы на площадке Международного финансового центра "Астана". В ходе переговоров отдельный акцент был сделан на проектах в сфере искусственного интеллекта и технологическом партнерстве.

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