Россия меняет правила въезда для граждан ЕАЭС

В Российской Федерации с сегодняшнего дня вступают в силу новые законодательные акты в сфере миграции а также правила въезда в страну для разных категорий граждан стран ЕАЭС.

С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в миграционном законодательстве страны, напомнили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Власти страны до 31 декабря 2027 года продолжат апробировать новые правила и условия въезда иностранцев без виз через приложения ruID, для чего при предоставлении государственных услуг в миграционной сфере иностранным гражданам, въехавшим в Россию для работы или учебы, сведения об этом будут подтверждаться информацией, указанной ими в заявлении о цели въезда и пребывания, передает Sputnik Казахстан.

Меняются правила въезда для водителей-дальнобойщиков: они смогут подавать заявления для увеличения срока временного пребывания до 180 дней суммарно в течение календарного года через мобильное приложение ruID.

Выросли и государственные пошлины в сфере миграции. Так, за получение гражданства РФ придется заплатить 50 тыс рублей (ранее – 4,2 тыс рублей), за получение вида на жительство - 30 тыс рублей (ранее 6 тыс рублей), а за разрешение на временное проживание – 15 тыс рублей (ранее 1,9 тыс рублей).

С 1 сентября 2026 года до 30 дней будут сокращены сроки прохождения медицинского освидетельствования для отдельных категорий иностранных граждан, говорится в сообщении.