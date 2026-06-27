Вестник Кавказа

Пляжи Каспийска закрыли для купания

Пляжи Каспийска закрыли для купания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане действует запрет на купание в море в городе Каспийске, причина в бактериальном загрязнении морской воды.

В Каспийске запрещено купание в море, говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и ЧС мэрии города.

"Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, бактериальное загрязнение морской воды на пляжных зонах и в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, возникновения вспышек инфекционных заболеваний среди населения запрещено купание в морской воде в прибрежной полосе города - с 12 июня 2026 года до особого распоряжения"

– мэрия Каспийска

Решение о запрете на купание исполняет постановление главного государственного санврача по Дагестану "О введении ограничительных мероприятий по запрещению купания в черте прибрежной полосы городов Махачкалы и Каспийска", выпущенное 4 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в этом году в Дагестане запустят пять благоустроенных пляжных территорий, в том числе в Каспийске, Избербаше, в Карабудахкентском и Дербентском районах. 

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