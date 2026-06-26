Глава Минздрава Азербайджана встретился со спецпосланником генсека ООН

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча между главой ведомства Теймуром Мусаевым и спецпосланником генсекретаря ООН Жаном Тодтом.

Встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и специального посланника генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном Тодтом состоялась в Баку в ходе визита дипломата в Азербайджан. Такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава АР.

Участники встречи обсудили такие темы, как обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика ДТП, совершенствования системы оказания экстренной медпомощи пострадавшим в автокатастрофах, развитие международного сотрудничества в этой области.

Теймур Мусаев подробно рассказал о реализуемых в Азербайджане мерах по охране здоровья жителей, обеспечению безопасности дорожного движения, качественному оказанию медпомощи пострадавшим в ДТП.

Жан Тодт дал высокую оценку осуществляемым в Азербайджане мерам по обеспечению безопасности дорожного движения, обратил внимание на результаты этой работы. Спецпредставитель генсека ООН указал на особое значение развития сотрудничества с странами-участницами для предупреждения ДТП и защиты жизни и здоровья людей.