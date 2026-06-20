Еще один представитель Азербайджана избран в комитет ООН

Представитель Азербайджана Эльгюн Сафаров вошел в состав Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 2027-2030 годы.

Кандидат от Азербайджана Эльгюн Сафаров был избран членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 2027-2030 годы, такое сообщение распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

Голосование прошло в рамках 24-го заседания стран Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которое состоялось в Нью-Йорке.

На 12 вакантных мест в комитете претендовали кандидаты из 20 стран мира. Представителя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Эльгюна Сафарова выбрали членом комитета уже в первом туре.

Напомним, что за последние полмесяца представители Азербайджана вошли в Комитет по правам человека (ICCPR) и Комитет по правам ребенка (CRC). Помимо этого, представители Азербайджан уже работают в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) и в Комитете по защите прав трудящихся-мигрантов (CMW).