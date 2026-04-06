Азербайджан превратился в страну-донора – постпред при ООН

Со времени восстановления независимости Азербайджан, по словам постпреда при ООН Тофика Мусаева, перестал быть страной, получающей помощь, став, напротив, страной-донором.

Азербайджанская Республика, с момента восстановления независимости, из государства, которое получает гуманитарную помощь, превратилась в страну-донора, такое заявление сделал постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев в ходе выступления в Сегменте по гуманитарным вопросам Экономического и социального совета организации (ECOSOC).

Он указал на активный вклад Азербайджана в глобальные гуманитарные усилия, который реализуется через сотрудничество с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), а также двустороннюю помощь, которую предоставляют госструктуры.

При этом Тофик Мусаев подчеркнул, что Азербайджан по-прежнему сталкивается с серьезными гуманитарными вызовами, вызванными разрушительными последствиями прежнего конфликта на своей территории.

"Эти вызовы включают наличие приблизительно 300 тыс азербайджанских беженцев из Армении, более 700 тыс вынужденных переселенцев с бывших оккупированных территорий Азербайджана, масштабные разрушения, причиненные на этих территориях, а также сохраняющуюся неопределенность относительно судьбы и местонахождения более 4 тыс пропавших без вести лиц"

– Тофик Мусаев

Постпред при ООН также поведал о восстановительных работах, которые ведет Азербайджан на деоккупированных территориях, особо коснувшись темы мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Азербайджан объявил гуманитарное разминирование своей 18-й Национальной целью устойчивого развития. Масштаб минной угрозы требует усиленной подотчетности, более тесной международной солидарности и партнерства, а также наращивания поддержки национального потенциала и усилий по разминированию"

– Тофик Мусаев

Подводя итог, дипломат обратил внимание на то, что Азербайджан еще раз подтвердил приверженность международным усилиям по обеспечению эффективной, оперативной и принципиальной гуманитарной помощи уязвимым группам населения согласно целям и принципам ООН, а также принятым на международном уровне рамочным документам.