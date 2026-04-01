Иран благодарен России и Азербайджану за гуманитарную помощь

Иранское общество Красного Полумесяца сегодня обратилось со словами искренней благодарности к соседнему Азербайджану, России и еще шести странам за гуманитарную помощь народу Ирана, заявила заместитель председателя организации по международным вопросам Разия Алишвенди.

"Помимо внутренних ресурсов, нами используется помощь, предоставленная другими странами. Иран выражает благодарность этим государствам, их правительствам и народам"

- Разия Алишвенди

На сегодняшний день гуманитарная помощь в Иран поступила из России, Азербайджана, Индии, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирака – она доставляется в страну через сухопутные границы, отметила Алишвенди, передает Trend.

При этом Иран не обращался к международным организациям или странам с такой просьбой все страны оказали гуманитарную поддержку по собственной инициативе, добавила представитель Общества.

Напомним, ранее мы писали о том, что Азербайджан по поручению президента страны Ильхама Алиева 4 апреля отправил в Иран очередную партию гуманитарной помощи. 10 грузовиков доставят в Исламскую Республику продовольствие, лекарства и медицинские принадлежности.

Ранее Россия отправила через Азербайджан более 300 т медикаментов для населения Ирана.