Азербайджан отправил новую партию гуманитарной помощи Ирану

Из Азербайджана в Иран выехали 10 грузовиков с гуманитарной помощи. Они доставят в Исламскую Республику продовольствие, лекарства и медицинские принадлежности.

Азербайджан по поручению президента страны Ильхама Алиева отправил 4 апреля в Иран очередную партию гуманитарной помощи.

Помощь оказана в соответствии с телефонным разговором между президентами двух Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом, который состоялся на этой неделе. Цель помощи – поддержка в удовлетворении текущих потребностей иранского народа.

Гуманитарная помощь общим весом 200 тонн будет доставлена в Исламскую Республику на 10 грузовых автомобилях. Она состоит из 190 тонн продовольствия, 7 тонн лекарств и 3 тонн медицинских принадлежностей.

Это уже третья партия гуманитарной помощи, которую Азербайджан отправил Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Президент АР Ильхам Алиев разместил на своих страницах в социальных сетях пост, в котором подтвердил, что Баку продолжит оказывать поддержку народу соседней страны.

"Благодарность, выраженная президентом Исламской Республики Иран, моим братом Масудом Пезешкианом азербайджанскому народу и государству за оказанную поддержку, высоко ценится нашим народом. Наши дружелюбные и братские народы веками были опорой друг другу. Мы продолжим поддерживать друг друга как в радостные, так и в трудные времена"

– Ильхам Алиев

Напомним, президенты Азербайджана и Ирана созвонились в этот четверг. В ходе беседы Масуд Пезешкиан поблагодарил коллегу из Азербайджана за гуманитарную помощь, оказанную Ирану республикой Южного Кавказа.