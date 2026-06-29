Вестник Кавказа

Катар и США обсудили продвижение диалога Тегерана и Вашингтона

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Катара встретился с посланниками Белого дома. Стороны обсудили ход переговоров между Ираном и США.

Глава правительства и глава дипведомства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел консультации с главными переговорщиками Белого дома – Стивом Уиткоффом и Джаредом Трампом. Разговор был посвящен продвижению диалога Ирана и США, Доха уведомила о готовности продолжать посредническую роль. 

"Катар продолжит выполнять роль посредника и поддерживать все переговорные процессы, предусмотренные меморандумом, ради достижения всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования"

– МИД Катара 

Стороны также затронули ситуацию на Ближнем Востоке в контексте событий в Ливане. Доха и Вашингтон отметили важность поддержания миротворческих усилий и укрепления режима перемирия. 

Уиткофф и Кушнер дали высокую оценку посреднической роли Катара и Пакистана, подчеркнув готовность продолжать диалог для достижения урегулирования в регионе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
650 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.