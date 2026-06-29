В США положительно оценили переговоры Уиткоффа и Кушнера по Ирану

По сообщениям СМИ, представители Вашингтона положительно оценили итоги переговоров в Дохе по соглашению с Ираном и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали высокую оценку результатам переговоров с ближневосточными лидерами в Дохе по вопросам иранского урегулирования. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Источник издания добавил, что технические контакты с Ираном на данном этапе продолжаются.

Ранее катарский МИД сообщил, что премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудил с Уиткоффом и Кушнером переговоры в рамках меморандума Ирана и США о прекращении боевых действий.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, уделив особое внимание вопросам обеспечения перемирия в Ливане.

​Напомним, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение военного конфликта, который начался 28 февраля. Документ устанавливает сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранской стороной судоходства в Ормузском проливе.