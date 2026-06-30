Уголовное дело о хищении более 100 т нефтепродуктов возбудили в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 110 т нефтепродуктов в Республике Дагестан.

Правоохранители завели уголовное дело в связи с хищением организованной преступной группой (ОПГ) не менее 110 т нефтепродуктов в Дагестане, сообщила пресс-служба СК России.

Уточняется, что в настоящее время по делу задержаны четыре фигуранта.

Согласно информации, в 2025 году житель республики создал ОПГ для хищения нефтепродуктов путем несанкционированного отбора нефти из нефтяных скважин, которые располагались в Ногайском районе.

В период сентября 2025 по март 2026 года этим путем было украдено и незаконно передано на НПЗ около 110 т нефтепродуктов.

Также, в деле существуют отягчающие обстоятельства, рассказали в следственном комитете: руководитель ОПГ предложил "сотруднику одного из подразделений ОВД деньги за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика с похищенными нефтепродуктами к местам их реализации".

В последствие был установлен факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции, сообщили правоохранители в интервью РИА Новости.

"Следователями задержаны четверо участников преступной группы. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу"

– следственный комитет РФ