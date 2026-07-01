В ЦБ РФ рассказали, ждать ли нового снижения ключевой ставки на 25 б.п.

Тот факт, что на заседании в июне Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п., не означает, что такой же шаг будет использоваться и в дальнейшем, сообщили в департаменте ДКП.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов (б.п.) не станет основным шагом на предстоящих заседаниях, заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган.

"Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании. То, что ЦБ сделал шаг 25 пунктов в июне, не означает, что дальнейшие шаги ЦБ будут именно такого масштаба, размера"

– Андрей Ганган

На заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была понижена до 14,25% годовых, следующее заседание состоится в конце июля.