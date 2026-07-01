Вестник Кавказа

Турция планирует присоединиться к Единой зоне платежей в евро

Турция планирует присоединиться к Единой зоне платежей в евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция делает шаг в направлении евроинтеграции: Анкара планирует укрепить финансовые связи с Брюсселем в рамках Единой зоны платежей в евро.

Анкара намерена присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Власти страны направили запрос в Европейский платежный совет (EPC). 

"Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС"

– документ 

Соглашение должно стать шагом на пути к евроинтеграции Турции. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о заинтересованности страны в европейском будущем. Фидан выразил надежду на объективный подход европейских лидеров к вопросу евроинтеграции Анкары.

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