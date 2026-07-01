Турция планирует присоединиться к Единой зоне платежей в евро

Турция делает шаг в направлении евроинтеграции: Анкара планирует укрепить финансовые связи с Брюсселем в рамках Единой зоны платежей в евро.
Анкара намерена присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Власти страны направили запрос в Европейский платежный совет (EPC).
"Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС"
– документ
Соглашение должно стать шагом на пути к евроинтеграции Турции. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о заинтересованности страны в европейском будущем. Фидан выразил надежду на объективный подход европейских лидеров к вопросу евроинтеграции Анкары.