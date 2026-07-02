Вестник Кавказа

Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан заявил о высокой оценке поддержки Ирана со стороны РФ и россиян. Президент ИРИ отметил важность укрепления стратегического сотрудничества.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность России за поддержку, а также заявил о важности развития стратегического партнерства двух стран. Заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. 

"Президент Ирана высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России, а также в ходе беседы подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества, в особенности в экономической, логистической и региональной областях"

– пресс-служба президента ИРИ

Ранее Медведев направил слова соболезнования иранской стороне в связи с гибелью Али Хаменеи. 

Отметим, что Дмитрий Медведев находится в Иране в составе российской делегации, которая прибыла на похороны аятоллы Али Хаменеи.

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