Расширение сотрудничества обсудили главы МИД Казахстана и Ирана

Глава МИД Казахстана в ходе визита в Иран встретился с местным коллегой. Одной из обсуждаемых тем стало развитие связей между странами.

В Тегеране 3 июля состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Казахстана Аббаса Аракчи и Ермека Кошербаева. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой иранского министра.

Стороны поговорили об отношениях двух стран. В частности, они обсудили пути расширения сотрудничества.

Помимо этого, главы МИД коснулись ряда региональных и международных вопросов.

Напомним, руководитель внешнеполитического ведомства Казахстана прибыл в Иран для посещения церемонии прощания с бывшим Верховным лидером ИРИ Али Хаменеи.