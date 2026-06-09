Казахстан и Иран договорились ускорить развитие МТК Север - Юг

Казахстан и Иран обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей и договорились ускорить развитие транспортных коридоров. Будет составлена Дорожная карта по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках МТК "Север - Юг".

В Астане прошла встреча вице-премьера — министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, стороны обсудили транспортные коридоры и возможности их развития.

Прежде всего на встрече обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых главами государств в декабре 2025 года в ходе официального визита президента Ирана в Казахстан. Также стороны обсудили развитие международного транспортного коридора "Север - Юг", расширение портовой инфраструктуры, увеличение взаимного товарооборота, инвестиционное сотрудничество.

"Укрепление сотрудничества – это стратегическая задача, поставленная главами наших государств. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился на 26,4%, составив $430,2 млн. Это подтверждает высокий потенциал для дальнейшего расширения"

– Серик Жумангарин

Иранский министр отметила, что ее визит направлен на практическую реализацию достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее укрепление транспортно-логистического сотрудничества двух стран.

Особое внимание на встрече было уделено теме развития коридора "Север – Юг". Казахстан и Иран находятся на пересечении двух международных маршрутов "Север - Юг" и "Восток - Запад", это создает для государств значительный потенциал для роста транзитных перевозок.

Было отмечено, что по итогам прошлого года объем перевозок по МТК "Север - Юг" вырос на 12%, до 3,5 млн тонн. Железнодорожные перевозки между Казахстаном и Ираном возросли на 69% за год.

Вице-премьер Казахстана предложил для дальнейшего раскрытия потенциала маршрута "Север - Юг" разработать совместную Дорожную карту по модернизации транспортной инфраструктуры. Ее реализация позволит нарастить пропускную способность коридора до 20 млн тонн в год.