Поставки по МТК "Север-Юг" выросли на 87% с начала года

В начале 2026 года серьезно возросли поставки по коридору "Север-Юг", в том числе в направлении Ирана, рассказали в российском Минтрансе.

Востребованность международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг возросла в январе-апреле, поставки из России в Иран увеличились более чем на 56%, поделился министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Прежде всего глава Минтранса России обратил внимание на то, что развитие восточного и южного коридоров ускорилось на фоне геополитической ситуации на Ближнем Востоке этой весной.

"За четыре месяца 2026 года видим рост экспорта в направлении Ирана более чем на 56%. В целом, грузопоток по коридору Север - Юг показал рост на 87%"

– Андрей Никитин

По его словам, наибольший рост заметен на Транскаспийском маршруте через Казахстан и Туркменистан – поставки возросли на 98% относительно показателей за четыре месяца 2025 года. Этот коридор дает возможность на 15-20 дней ускорить время поставок из стран Балтики в Южную Азию, он работает вдвое быстрее, чем маршрут через Суэцкий канал.

Министр добавил, что в этом году также растут перевозки с Китаем, а на Западном маршруте через Азербайджан пропускная способность пунктов пропуска увеличилась в пять раз и сейчас составляет до 1,9 тыс грузовиков в сутки, передает ТАСС.

Почему растет "Север-Юг"?

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал значительный рост грузоперевозок по МТК "Север-Юг" с последствиями иранской войны.

"Основной причиной взрывного роста поставок в Иран, по всей видимости, является кризисная ситуация, возникшая из-за иранского военного конфликта. По большей части товары, которые сейчас идут по "Север-Югу" из России по всем трем веткам – через Азербайджан, через Центральную Азию и по Каспийскому морю – нацелены на поставки в сам Иран, а не на транзит через Иран в какие-либо другие страны", - прежде всего сказал он.

"Иран получил очень серьезные удары по своим экономическим объектам. Значительно повреждены внутренние производительные мощности, в том числе в сфере продовольствия – недаром иранское руководство ввело эмбарго на экспорт продукции сельского хозяйства и легкой промышленности, связанной с продуктами питания: необходимо обеспечить собственную продовольственную безопасность. Поэтому из России в Иран сейчас везут строительные материалы и металлы, ведь промышленный комплекс Ирана серьезно пострадал", - продолжил Станислав Притчин.

"Транзит через Иран существенно упал. Мы видим, что в Ормузском проливе фактически заморожена транспортная и логистическая связность. Соответственно, максимум, что в настоящее время может уходить из Ирана по морю – это некая часть товаров, экспортируемая в страны Персидского залива, в Бахрейн или ОАЭ. В условиях роста конфликтности вряд ли можно представить, чтобы могли существенно увеличиться транзитные поставки из Ирана в страны Персидского залива. Так что основной вклад в рост грузоперевозок вносят именно поставки товаров в Иран", - подчеркнул завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН.

Задачи "Север-Юга"

Эксперт обратил внимание на первоочередную необходимость строительства железной дороги "Решт-Астара" для выхода западной ветки "Север-Юга" через Азербайджан на полную мощность. "Самое главное, что сейчас важно для развития МТК "Север-Юг" – это соединение железнодорожных путей в Иране и Азербайджане, для чего требуется построить участок "Решт-Астара" на иранской территории. Без этого полноценно запустить коридор, особенно его западную ветку, не получится", - сообщил он.

"По восточной ветке через страны Центральной Азии сейчас стоит вопрос о модернизации железнодорожных путей. В идеале "Север-Югу" необходимо обеспечить расширение иранской части коридора, а лучше ее перешивку на российскую колею (в Иране – европейская колея), чтобы была возможность сквозного транспортного сообщения между Россией и побережьем Персидского залива", - заключил Станислав Притчин.