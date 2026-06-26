Вестник Кавказа

FlyOne Armenia запускает регулярный рейс Ереван - Казань

FlyOne Armenia запускает регулярный рейс Ереван - Казань
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский авиаперевозчик FlyOne Armenia продолжает расширять маршрутную сеть. Сегодня в Ереване прошла церемония запуска рейса Ереван – Казань.

Авиакомпания FlyOne Armenia объявила о запуске регулярного прямого сообщения между Ереваном и Казанью. Об этом сообщают 3 июля армянские средства массовой информации.

Официальный церемония, посвященная открытию нового воздушного маршрута, прошла сегодня в пятницу ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Рейсы будут выполняться каждый понедельник и пятницу.

Ранее сообщалось, что FlyOne Armenia готовится к запуску рейса Ереван - Ташкент. Первый полет планируется выполнить 26 июля. Две недели назад армянский авиаперевозчик приступил к выполнению полетов из Еревана в Алматы.

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