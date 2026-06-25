Армянская авиакомпания соединит Ереван и Ташкент

Авиаперевозчик FlyOne Armenia готовится к запуску рейса Ереван – Ташкент. Первый полет планируется выполнить ровно через месяц.

Авиакомпания FlyOne Armenia запустит рейсы Ереван – Ташкент. Первый полет по данному направлению состоится ровно через месяц, 26 июля.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Время в пути на данный момент не сообщается.

Две недели назад FlyOne Armenia начала выполнять рейсы Ереван – Алматы. Полеты между столицей Армении и одним из крупнейших городов Казахстана осуществляются два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.