Петербург и Анкару свяжут прямые рейсы AJet с 1 июля

Вскоре прямые рейсы будут запущены между Санкт-Петербургом и Анкарой. Перевозчиком выступит турецкая AJet.

Авиакомпания AJet в июле начнет выполнять прямые рейсы между Анкарой и Санкт-Петербургом, говорится в сообщении ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

В расписание поставлены пять еженедельных рейсов – по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Полетное время составит четыре часа. Вылеты из аэропорта "Пулково" в 05:00, прибытие в аэропорт Эсенбога в 09:00.

AJet — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Сабиха Гёкчен (Стамбул). Она также выполняет рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом.