Ирак отказался от шествий в Багдаде в рамках прощания с Хаменеи – СМИ

Прощание с Али Хаменеи в Ираке пройдет в ограниченном формате – церемонии состоятся в городах Кербела и Наджаф, при этом в Багдаде иракские власти проводить процессии отказались, сообщают СМИ.

В Ираке приняли решение сократить масштаб запланированных в стране траурных мероприятий, связанных с похоронами погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, говорится в сообщении портала Shafaq News.

Издание пишет со ссылкой на источники в новом кабмине Ирака, что власти страны отказались от проведения траурного шествия в Багдаде, несмотря на давление со стороны Ирана.

Проститься с Хаменеи в Ираке можно будет 8 июля, мероприятия проведут в двух шиитских провинциях, тело Хаменеи приведут в Кербел и Наджаф. После этого 9 июля аятолла будет погребен в родном городе Мешхед в Иране.

Новое правительство Ирака демонстрирует стремление к меньшему влиянию Ирана и более сбалансированной внешней политике, особенно в преддверии визита иракского премьера Али аз-Зейди в Вашингтон, пишет Shafaq News.

На прошлой неделе сообщалось, что прощание с Хаменеи запланировано в Ираке на 8 июля. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что власти двух стран провели "необходимые консультации по вопросам, связанным с церемониями", в Ираке для координации с иранской стороной был сформирован специальный комитет.