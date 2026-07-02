Похороны Али Хаменеи: почему так поздно хоронят, как хранили тело, кто участвует, в чем важность?

Похороны Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, вероятно, установят мировой рекорд по посещаемости: по прогнозам иранских властей, проститься с человеком, который на протяжении более 35 лет олицетворял ИРИ, соберутся миллионы. Кем был Али Хаменеи, почему его хоронят так поздно, кто из государственных лидеров приедет проститься?

В течение нескольких дней жители Ирана и Ирака, а также представители других стран, будут отдавать дань памяти руководителю, которому, несмотря на всю противоречивость его правления, удалось сохранить государственность Ирана.

Кем был Али Хаменеи?

Почти 37 лет Али Хаменеи оставался неизменным Верховным лидером Ирана. В теократической республике Верховный лидер - это действительно лидер страны. Именно за ним остается последнее слово по всем важнейшим внутриполитическим и международным вопросам. Решения Верховного лидера не подлежат пересмотру, он главнокомандующий и религиозный лидер одновременно. Именно на этой должности Хаменеи встретил смерть в феврале 2026 года. На момент своей гибели Али Хаменеи дольше всех в истории занимал пост руководителя ближневосточной страны. Благодаря руководству Хаменеи Исламская Республика смогла сохранить свой статус, выдержать давление международных санкций и изоляции, не допустить распространения региональных войн на своей территории, создать мощную структуру вооруженных сил и обеспечить передовое научное развитие.

Почему умер Али Хаменеи?

Аятолла Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате массированного израильско-американского удара по его официальной резиденции в Тегеране. С атаки на Тегеран, в результате которой умер Хаменеи, фактически началась война против Ирана 2026, которая формально так и не была закончена. 86-летний аятолла вместе с другими высокопоставленными представителями иранского руководства и членами семьи был погребен под тоннами бетонных обломков здания, обрушившегося в результате колоссального удара с применением десятков бункерных бомб.

Почему Хаменеи хоронят только сейчас?

О гибели Верховного лидера иранцы узнали на следующий день, 1 марта: его тело было извлечено из-под завалов. Несмотря на то, что в исламе стараются как можно быстрее похоронить умершего, в случае с Хаменеи это было невозможно, поскольку продолжалась война против Ирана с участием США и Израиля, а похороны политической и религиозной фигуры такой важности нельзя провести в узком кругу. Так, тело Хаменеи хранили в течение более четырех месяцев, прежде чем назначить похороны, которые стали возможны в связи с периодом относительного затишья в боевых действиях между Ираном и США.

Как сохраняли тело Хаменеи?

В течение 131 дня тело Али Хаменеи сохраняли в морге с соблюдением всех религиозных норм, которые предусматривают полный отказ от использования каких-либо химических веществ для бальзамирования тела умершего. Вместе с телом Хаменеи были также сохранены и тела его погибших родственников. Чтобы отсрочить проведение похорон, Совет экспертов Ирана издал религиозный указ, предусматривающий разрешение на заморозку тел до тех пор, пока не появится возможность провести похороны. Хоронят Хаменеи, как и членов его семьи - старшую дочь, ее супруга, супругу сына и преемника, Можтабы Хаменеи, а также 14-месячную внучку аятоллы - в закрытых деревянных гробах, обтянутых тканью в цветах национального флага Ирана. Внутри гробов поддерживается необходимая для сохранности тел температура.

Как будут проходить похороны Али Хаменеи?

Похороны Али Хаменеи будут продолжаться в течение 7 дней - с 3 по 9 июля в двух странах - Иране и соседнем Ираке.

1 день, 3 июля - официальная церемония прощания с участием международных гостей в мечети имама Хомейни - главном религиозном и культурном комплексе в Тегеране.

2-3 день, 4-5 июля - прощание иранского народа с Верховным лидером и членами его семьи в течение 48 часов в мечети Имама Хомейни.

4 день, 6 июля - массовая похоронная процессия по центральным улицам Тегерана. В этот день все государственные предприятия и школы будут закрыты.

5 день, 7 июня - похоронное шествие с участием религиозных деятелей в Куме. Город Кум, расположенный в 140 километрах от Тегерана, считается духовным и теологическим центром Ирана, а также мировым центром изучения ислама шиитского толка. В Куме началась Исламская Революция в 1979 году.

6 день, 8 июля - тела погибших будут отправлены в Ирак для проведения похоронных шествий рядом с двумя важнейшими шиитскими святынями: мечетью Имама Али в Эн-Наджафе и мечетью Имама Хусейна в Кербеле. Символизм прощания с лидером Ирана в Ираке заключается в демонстрации влияния как религиозного, так и политического, как минимум, в собственном регионе.

7 день, 9 июля - последние церемонии и захоронение Али Хаменеи вместе с членами семьи в городе Мешхед, на территории комплекса-мавзолея имама Резы. Мешхед считается самым священным городом Ирана. Он также имеет непосредственное отношение к Хаменеи: в нем он родился в 1939 году. Быть похороненным рядом с одним из самых почитаемых шиитами имамом - большая честь.

Кто из мировых лидеров приехал на похороны?

Символы траура по погибшему Али Хаменеи установлены по всему Тегерану. Гигантские черные баннеры свисают со зданий, портреты Верховного лидера развешаны на всех главных улицах и перекрестках столицы, а тем временем в мечети имама Хомейни официальные представители зарубежных стран прощаются с покойным:

от России на похоронную церемонию прибыл Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности;

от Китая ожидается Хэ Вэй, зампред Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей;

от Ирака на похоронах присутствует президент Низар Амеди;

от Пакистана - премьер-министр Шахбаз Шариф;

от Таджикистана - президент Эмомали Рахмон;

от Армении - премьер-министр Никол Пашинян;

от Грузии - президент Михаил Кавелашвили;

от Азербайджана - спикер парламента Сахиба Гафарова;

от Турции - вице-президент Джевдет Йылмаз.

Всего в прощании с лидером Ирана принимают участие официальные делегации более 30 стран, в том числе Белоруссии, Афганистана, Бангладеш и Индии.

В чем важность похорон Али Хаменеи?

Похороны Али Хаменеи могут стать самыми массовыми в истории, превзойдя рекорд предыдущего (первого лидера) Рухоллы Хомейни, в прощании с которым приняли участие более 10 млн человек. Однако траурные церемонии, посвященные Хаменеи, не просто возможность для иранского народа попрощаться со своим руководителем. Масштаб и размах 7-дневного процесса прощания - это политический сигнал, в первую очередь, Западу, о том, что дух Ирана, несмотря на войну с США и Израилем, не сломлен, а преемственность религиозного и политического лидерства сохранена. Похороны Хаменеи также возможность укрепить уже существующие политические союзы с теми странами, которые отправили свои делегации в Тегеран.